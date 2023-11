Serie D, Eccellenza e Promozione: risultati e marcatori di domenica 12 novembre

Giornata agrodolce per le squadre bresciane impegnate in Serie D. Nel girone B la Pro Palazzolo è fermata a reti inviolate in casa della Real Calepina, mentre il Desenzano è stato sconfitto allo scadere dal Villa Valle.

In Eccellenza l’Ospitaletto batte 2-0 il Casazza e prosegue la fuga solitaria in vetta alla classifica con sei punti di vantaggio su Castiglione e Ciliverghe entrambe vittoriose rispettivamente contro Orceana e Castellana.

In Promozione è bagarre in vetta alla classifica. Perdono le prime della classe Orsa Iseo e Vighenzi rispettivamente contro Asola e Rezzato Dor. Il Cellatica è fermato sul due pari dal Lodrino nell’anticipo del sabato e manca il sorpasso, ma accorcia a meno 1 e meno 2 punti. Prima vittoria, infine, per la neopromossa San Pancrazio tra le mura amiche contro il San Lazzaro.

SERIE D

GIRONE B

Real Calepina - PRO PALAZZOLO 0-0

Villa Valle - DESENZANO 1-0

(95′ Ferrario)

Brusaporto - Legnano 2-0

Casatese - Caravaggio 3-4

Castellanzese - Crema 0-0

Clivense - Ponte San Pietro 2-1

Folgore Caratese - Tritium 1-1

Piacenza - Caldiero Terme 2-1

Varesina - Club Milano 3-2

Virtus Ciseranobergamo - Arconatese 0-1

GIRONE C

ATLETICO CASTEGNATO - Monte Prodeco 0-1

(73′ Borghesan)

BRENO - Mori Santo Stefano 3-0

(45′ pt Melchiori, 49′ Scanzi, 70′ Kasa)

Chions - Luparense 2-2

Cjarlins Muzane-Adriese 2-2

Este - Virtus Bolzano 1-1

Mestre - Portogruaro 0-3

Montecchio Maggiore - Bassano Virtus 0-2

Treviso - Dolomiti Bellunesi 0-3

Union Clodiense - Campodarsego 2-0

ECCELLENZA

BEDIZZOLESE - PAVONESE 3-0

(Botturi, Fregoni, Bertoli)

CAZZAGOBORNATO - Forza e Costanza 5-1

(Vitari, 2 Marinaci, Stefanescu, Farimbella - Valois)

CILIVERGHE - Castellana 4-3

(16′ rig. 71′ rig. Triglia, 51′ 89′ Minessi - 5′ 23′ Secli, 49′ Thai Ba)

DARFO BOARIO - Scanzorosciate 0-1

Juvenes Pradalunghese - ATLETICO CORTEFRANCA 3-0

(15’ Carobbio, 56’ Franchini, 88’ Longhi)

ROVATO - CARPENEDOLO 2-0

(19′ Bertuzzi, 81′ Reboldi)

ORCEANA - Castiglione 0-1

(90′ Gentili)

OSPITALETTO - Casazza 2-0

(45′ Sodinha, 95′ Guerini)

Vertovese - Falco 6-0

(Maggioni, Belotti, Messedaglia, 3 Granillo)

PROMOZIONE

Asola - ORSA ISEO 3-0

(Brentonico, Chiari, Chitò)

Cividatese - LA SPORTIVA OME 0-1

(Barboglio)

BORGOSATOLLO - Marmirolo 0-1

(Gjinai)

LODRINO - CELLATICA 2-2

(47’ Apollonio, 61’ Ravani - 54’ Filippi, 82’ Sinigaglia)

REZZATO DOR - VIGHENZI 2-0

(5′ Nonni, 16′ Kanazue)

SAN PANCRAZIO - San Lazzaro 2-1

(47′ Bariselli, 53′ Ciciriello - 90′ Mikic)

Sported Maris - VOBARNO 1-1

(88′ rig. Postorino - 51′ Mutti)

SPORTING BRESCIA - Suzzara 1-0

(Martinelli)