Serie C, Lumezzane-Novara, probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 26 novembre alle ore 14, i rossoblù saranno ospiteranno il Novara allo stadio Tullio Saleri, incontro valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B.

Il pre partita

Le due formazioni si sfideranno per la ventesima volta nella loro storia. L’incrocio più recente risale al 10 maggio 2015 durante il campionato di Serie C, con i piemontesi che si imposero 1-0 al Saleri grazie alla rete di Simone Corazza, decisiva per la promozione in Serie B degli azzurri. Per trovare l’ultimo trionfo del Lumezzane bisogna tornare indietro di quattro mesi (6 gennaio 2015) quando Ekuban, Alimi e Mogos permisero ai rossoblù di espugnare 3-1 il Silvio Piola. Considerando anche le gare non ufficiali, le due squadre si sono affrontate in amichevole nell’agosto del 2022 (0-0).

Due i grandi ex della partita: Andrea Caracciolo, oggi presidente del club, e Simone Pesce che invece dei rossoblù ne è capitano.

Caracciolo ha giocato a Novara da gennaio a maggio 2012 nell’ultima stagione nella massima serie dei piemontesi. 19 presenze con la maglia azzurra per l’Airone e due reti segnate, una delle quali decisiva per la storica vittoria del febbraio 2012 a San Siro contro l’Inter.

Pesce, invece, era presente nelle ultime tre sfide ufficiali tra Lumezzane e Novara tra le fila dei piemontesi, nelle quali ha militato dal 2011 al 2016 tra Serie A, B e Lega Pro per un totale di 133 presenze impreziosite da 8 reti.

Dove vederla

Lumezzane-Novara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Now.

Le probabili formazioni

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu, Pisano, Taugourdeau, Moscati, Calì, Gerbi, Parodi, Spini, Dalmazzi, Regazzetti, Cannavó. Allenatore: Franzini.

NOVARA (4-4-2): Desjardins; Migliardi, Boccia, Bonaccorsi, Calcagni; Bertoncini, Corti, Di Munno, Ranieri; Donadio, D’Orazio. Allenatore: Gattuso.