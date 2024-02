Il Lumezzane vola: battuta la Triestina terza in classifica

Il Lumezzane riscatta immediatamente la sconfitta infrasettimanale con il Trento e con una grande prova supera 3-0 (gol e highlights) la Triestina davanti al pubblico amico del “Tullio Saleri”.

La partita

La partita è combattuta sin dalle prime battute di gioco, ma dopo soli tredici minuti i rossoblù indirizzano a proprio favore l’incontro aprendo le marcature: cross al millimetro di Spini e incornata perfetta di Capelli che vale l’1-0.

Dopo il gol del vantaggio il Lume gioca con maggiore disinvoltura e prima di andare al riposo sfiorano anche il raddoppio con Iori.

I tifosi rossoblù non devono però aspettare molto perché il secondo gol arriva dopo tre minuti dall’inizio della ripresa: punizione ben calciata da Moscati, Matosevic non trattiene e sulla respinta Dalmazzi è lesto a ribadire in rete.

La Triestina accusa il colpo a freddo e dopo quattro minuti la squadra di mister Franzini segna anche il terzo gol che di fatto mette la parola fine alla sfida: Moscati da calcio piazzato crossa in area verso Pisano che salta più alto di tutti e di testa gonfia la rete.

Complice il triplice vantaggio, il Lumezzane gestisce senza affanno la partita fino al fischio finale del direttore di gara.

Tre punti importantissimi per il Lume che sale a quota 41 punti accorciando sulla terza posizione occupata da Triestina e Vicenza distante ora cinque lunghezze.

Il tabellino

LUMEZZANE - TRIESTINA 3-0

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Pogliano (89’ Tortelli), Dalmazzi, Righetti; Moscati, Taugourdeau, Ilari; Spini (81’ Calì), Capelli (77’ Basso Ricci), Iori (89’ Poledri) A disposizione: Greco, Rizzo, Gerbi, Malotti, Basso Ricci, Pesce, Parodi, Scremin, Cannavò Allenatore: Franzini.

TRIESTINA (4-3-3): Matosevic; Anzolin (65 Minesso), Ciofani, Germano (65’ Pavlev), Rizzo; D’Urso, Celeghin, Fofana (49’ Vallocchia); El Azrak (65’ Petrasso), Lescano, Redan (49’ Malomo) A disposizione: Diakite, Agostino, Gunduz, Ballarini, Ogliari, Crosara, Moretti, Vertainen Allenatore: Bordin.

ARBITRO: Turrini di Firenze,

MARCATORI: 13’ Capelli, 48’ Dalmazzi, 52’ Pisano.

AMMONITI: Spini, Dalmazzi, Capelli - Ciofani, Lescano, Vallocchia.

NOTE: Recupero: 1’-3’.