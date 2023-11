Il Brescia rimonta il Südtirol. A Bolzano finisce 1-1

Il Brescia torna a casa da Bolzano con un punto prezioso. In svantaggio in avvio di gara minuti, le Rondinelle si complicano la vita sul finire del primo tempo restando in dieci uomini a causa dell’espulsione per doppio giallo di Olzer. Nella ripresa, però, il subentrato Borrelli firma il gol del pareggio che vale oro.

La cronaca

Partita subito in salita per il Brescia che dopo sette minuti è in svantaggio in maniera rocambolesca: sugli sviluppi di un’azione d’angolo, Tait riesce a risolvere un flipper in area trovando un impatto sporco sul pallone che prende una strana deviazione e finisce in rete.

Passano pochi minuti e i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Rauti che dal limite dell’area centra il palo con la palla che prima sbatte sulla schiena di Lezzerini e poi finisce in corner.

Al 17’ il Brescia prova a scuotersi con Bertagnoli che, servito da Olzer, calcia verso lo specchio, ma il suo tiro è deviato in angolo. Con il passare dei minuti la squadra di mister Maran cresce d’intensità e alla mezz’ora sfiora il gol: angolo di Olzer, tacco in area di Moncini e risposta strepitosa di Poluzzi che salva la porta. La partita è equilibrata, ma a pochi minuti dall’intervallo il Brescia rimane in dieci giocatori per un’ingenuità di Olzer che, già ammonito, si vede estrarre il secondo cartellino giallo per un pestone a Casiraghi.

Nella ripresa gli altoatesini provano a sfruttare la superiorità numerica e si rendono pericolosi dopi un solo minuto con un destro pericoloso di Casiraghi su cui Lezzerini deve fare gli straordinari per deviare in angolo. Il Brescia è però in partita e manovra bene il pallone in attesa del varco giusto. Al 62’ mister Maran inserisce Bisoli e Borrelli ed è proprio il capitano a scuotere i biancoblù con un tiro potente da fuori area. Le Rondinelle insistono e al 79’ trovano il meritato pareggio: Galazzi si destreggia bene tra gli avversari e serve un gran pallone a Borrelli che solo davanti a Poluzzi non sbaglia segnando il gol dell’1-1.

Il Südtirol non ci sta e nei minuti finali tenta il forcing disperato, ma il Brescia fa buona guardia mettendo in cassaforte un pareggio meritato e prezioso.

Le Rondinelle, ora a 15 punti a più 2 sulla zona play out, torneranno in campo domenica 3 dicembre per ospitare allo stadio “Rigamonti” la Sampdoria dell’ex Andrea Pirlo.

Il tabellino

SÜDTIROL - BRESCIA 1-1

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Cuomo, Masiello, Cagnano (83’ Pecorino); Lunetta (67’ Broh), Peeters (46’ Lonardi), Tait, Casiraghi; Odogwu (74’ Cisco), Rauti (67’ Merkaj). A disposizione: Drago, Arlanch, Ghiringhelli, Ciervo, Davì, Shiba, Moutassime. Allenatore: Bisoli.

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Bertagnoli (62’ Bisoli), Van de Looi, Huard (46’ Bianchi); Olzer, Bjarnason (46’ Galazzi); Moncini (62’ Borrelli). A disposizione: Andrenacci, Ndoj, Riviera, Jallow, Fogliata, Ferro, Besaggio. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Gualtieri di Asti.

ASSISTENTI: Cipriani di Empoli; Vigile di Cosenza

RETI: 7’ Tait - 79’ Borrelli.

AMMONITI: Cisco - Olzer, Papetti, Bisoli.

ESPULSI: Olzer.

NOTE: Spettatori: 2789 (343 ospiti). Recuperi: 2’ - 4’.