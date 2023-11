Serie B, Südtirol-Brescia 1-1: gol e highlights

Il Brescia torna a casa da Bolzano con un punto prezioso. In svantaggio in avvio di gara minuti, le Rondinelle si complicano la vita sul finire del primo tempo restando in dieci uomini a causa dell’espulsione per doppio giallo di Olzer. Nella ripresa, però, il subentrato Borrelli firma il gol del pareggio che vale oro.

Le Rondinelle, ora a 15 punti a più 2 sulla zona play out, torneranno in campo domenica 3 dicembre per ospitare allo stadio “Rigamonti” la Sampdoria dell’ex Andrea Pirlo.