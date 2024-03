Serie B | Feralpisalò-Sampdoria 1-3: gol e highlights

La Feralpisalò non riesce a dare seguito alla vittoria contro lo Spezia e al “Garilli” di Piacenza perde per 3-1 contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. Per i verdeblù si tratta della terza sconfitta casalinga consecutiva dopo Ascoli e Palermo.

I Leoni del Garda restano così a al penultimo posto a quota 24 punti a meno 3 dallo Spezia, meno 4 dall’Ascoli in zona play out e meno 9 dalla salvezza diretta, posizione attualmente occupata dalla Reggiana. I verdeblù torneranno in campo sabato 9 marzo alle ore 14 in trasferta sul campo del Modena.