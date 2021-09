Serie B femminile: tornano in campo Cortefranca e Brescia

Domenica 19 settembre si scenderà in campo per la seconda giornata di campionato di serie B femminile

Doppio impegno in trasferta per le squadre bresciane impegnate nel campionato di serie B femminile in programma il 19 settembre. Il Cortefranca sarà impegnato nella sfida contro il Palermo femminile mentre il Brescia vola in Sardegna per il match contro la Sassari Torres Femminile. Entrambe le squadre sono a caccia dei primi tre punti stagionali dopo l’esordio conclusosi con un pareggio, 3 a 3 per il Cortefranca contro la Roma Calcio Femminile e 2 a 2 contro il Ravenna Women.

Di seguito tutte le gare in programma per la seconda giornata, il fischio d’inizio fissato alle 14.30:

Cittadella Women – Chievo Verona Women

Palermo Femminile – Cortefranca Calcio

Ravenna Women – San Marino Academy Femminile

Sassari Torres Femminile – Brescia Calcio Femminile

Pro Sesto Women – Pink Sport Time Bari

Roma Calcio Femminile – Tavagnacco Femminile

Cesena Femminile – Como Women