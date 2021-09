Serie B femminile - Brescia, tutto pronto per la stagione 2021 – 2022

Il Brescia calcio femminile si prepara per l'esordio stagionale contro il Ravenna, partita in programma il 12 settembre

La divisione calcio femminile della FIGC ha diramato il calendario valido per la serie B femminile e il Brescia calcio ha così scoperto l’avversaria per l’esordio di campionato: sarà il Ravenna, in casa, il 12 settembre. La settimana successiva invece la prima trasferta sul campo della Torres, a Sassari. Il derby bresciano invece è in programma il 12 dicembre, quando la squadra sfiderà il Cortefranca.

La rosa è stata presentata a metà agosto al Capitolium di Brescia, occasione in cui ha preso parola la neo presidentessa Clara Gorno, sottolineando lo stretto legame con la città. Si è presentato ufficialmente anche Elio Garavaglia, che torna a sedere su una panchina dopo alcuni anni di assenza: “L’obiettivo imminente è quello di ambientarsi il più presto possibile, le sensazioni sono positive. Abbiamo un gruppo molto giovane con alcune esperte che conoscono sia questa categoria che quella superiore”.

Il mercato estivo ha permesso una rivoluzione interna alla squadra, con innesti in tutti i reparti e l’obiettivo di ringiovanire la rosa. Lia Lonni, Silvia Monaci e Roberta Ballabio rivoluzionano il reparto portieri, Benedetta Maroni, Laura Perin, Giulia Asta e Isabella Olivini sono invece gli innesti per la difesa. Claudia Saggion è il nuovo nome per il centrocampo mentre Giorgia Pellegrinelli e Jenny Hjohlman chiudono il reparto offensivo.