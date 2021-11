Serie B femminile, 7^ giornata: il Brescia cerca continuità ed il Cortefranca prova a rialzarsi

La settima giornata del campionato di serie B femminile vede le formazioni bresciane affrontare avversarie ostiche, in particolare il Brescia femminile, chiamato alla sfida in trasferta contro il Tavagnacco. Giornata fuori casa anche per il Cortefranca, ospite del Pro Sesto Women.

Il Brescia è reduce da un’ottima prestazione contro il San Marino Academy, dimostrando grandi individualità ma soprattutto una capacità di fare squadra non seconda a nessun’altra formazione nel campionato. Una prestazione che ha permesso di archiviare la sconfitta maturata la giornata precedente, in trasferta, contro il Chievo Verona Women. L’avversario di questa giornata è il Tavagnacco, desideroso di risollevarsi immediatamente dopo la sconfitta esterna contro la Pink Sport Time Bari.

Il Cortefranca invece arriva da un momento decisamente negativo in termini di risultati. Nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta casalinga contro il Cittadella Women. Il gol manca da due partite consecutive ed i 3 punti invece sono stati conquistati solo alla seconda giornata del campionato. La Pro Sesto però condivide la stessa situazione: una sola vittoria fino ad ora, un pareggio e 4 sconfitte; sono ben 11 i gol subiti, a fronte di sole 3 reti messe a segno.