Serie B | Cremonese-Brescia 1-0: gol e highlights

Niente da fare per il Brescia sconfitto per la seconda volta in stagione dalla Cremonese. Stavolta le Rondinelle giocano meglio rispetto all’andata, ma i tre punti vanno ancora ai grigiorossi vittoriosi grazie al gol di Abrego alla mezz’ora del primo tempo.

Prima sconfitta del 2024 per il Brescia che, superato in classifica dal Modena, rimane a quota 29 punti ed esce dalla zona play off.