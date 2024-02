Serie B | Ascoli-Brescia 1-1: gol e highlights

È terminato in parità l’anticipo della 27ª giornata del campionato di Serie B tra Ascoli e Brescia. Ad aprire le marcature sono stati i padroni di casa su calcio di rigore trasformato da Mendes al 38’ del primo tempo. La reazione delle Rondinelle è affidata a Dickmann che si mette in proprio e a un minuto dalla scadere della prima frazione inventa un grande gol imparabile che fissa il punteggio sull’1-1.

Le Rondinelle salgono così a quota 35 punti agganciando il Modena in classifica. Il Brescia tornerà in campo sabato 2 marzo allo stadio “Rigamonti” per ospitare il Palermo.