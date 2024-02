Folle Brescia, Adorni regala il pareggio in extremis contro la Samp

Prestazione di grande cuore per il Brescia che allo stadio “Luigi Ferraris” riesce a strappare un punto prezioso. Le Rondinelle lottano per oltre novanta minuti e in pieno recupero trovano il gol del pareggio con Adorni dopo essere passate in svantaggio a metà della ripresa.

La partita

Il tabellino

SAMPDORIA - BRESCIA 1-0

SAMPDORIA (3-5-2):Stankovic; Piccini (80’ Leoni), Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Yepes (86’ Askildsen), Darboe (69’ Benedetti), Kasami, Barreca; Alvarez (88’ Stojanovic), De Luca (88’ Ntanda). A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Girelli, Langella, Alesi, Pozzato, Uberti. Allenatore: Pirlo.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Papetti, Adorni, Fares (58’ Mangraviti); Bisoli, Van de Looi (71’ Paghera), Bertagnoli (77’ Besaggio); Bjarnason (58’ Ferro), Bianchi (46’ Jallow); Moncini. A disposizione: Avella, Huard, Paghera, Cartano. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.

ASSISTENTI: Tegoni di Milano e Cipressa di Lecce.

RETI: 62’ Kasami - 94’ Adorni.

AMMONITI: Darboe - Moncini, Fares.

NOTE: Spettatori: 21.638. Angoli: 2-6. Recupero: 0'-8'.