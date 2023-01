Sergio Volpi è il nuovo allenatore del Nibbiano & Valtidone

Sergio Volpi è ufficialmente il nuovo allenatore del Nibbiano & Valtidone, squadra emiliana inserita nel girone A di Eccellenza. Il tecnico bresciano, ex capitano di Piacenza e Sampdoria, subentra a Stefano Rossini esonerato martedì 10 gennaio. Il Nibbiano & Valtidone si trova infatti in piena zona play out a quota 21 punti realizzati in altrettante partite. Per l’ormai ex tecnico Rossini è stata fatale la sconfitta (dodicesima in stagione) per 2-1 contro il Rolo.

Sergio Volpi è conosciuto a Piacenza dove è stato da calciatore in due occasioni, fra il 2000 e il 2002 con cui è stato promosso in Serie A per poi indossare la fascia di capitano nella stagione successiva. La sua seconda esperienza è datata 2010-2011: al termine del campionato annunciò il ritiro dal calcio giocato. Come tecnico Volpi ha iniziato proprio in biancorosso guidando la formazione Berretti per poi passare alle giovanili di Brescia e Adrense. Tra i grandi ha guidato l’Adrense prima e il Franciacorta poi in Serie D, mentre nella scorda stagione ha allenato il Ciliverghe in Eccellenza con cui ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza Lombardia e raggiunto le semifinali nazionali.

Sergio Volpi, a cui è stato affidato il compito di portare la squadra fuori dalla zona retrocessione, farà il suo esordio domenica 15 gennaio tra le mura amiche contro La Pieve Nonantola.