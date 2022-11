Franciacorta sconfitto dal Seregno nel posticipo di lunedì

A concludere la decima giornata del campionato di Serie D è l’insolito posticipo serale di lunedì tra Seregno e Franciacorta. Una partita molto tesa e combattuta decisa nella ripresa dopo un primo tempo abbastanza equilibrato nel corso del quale scaturisce il primo episodio della partita, vale a dire l’espulsione di Bini per un fallo che secondo l’arbitro ha interrotto un’azione da Gola. Al 51’ i padroni di casa aprono le marcature con Calabrò e al minuto 83 trova il raddoppio con Diop. Il Franciacorta non si arrende e a tre minuti dallo scadere accorcia le distanze con Andrea Bertazzoli. La squadra di mister Sgrò ci prova fino all’ultimo, ma in pieno recupero è costretta a giocare addirittura in 9 per l’espulsione di Bertoni.

Prosegue il momento nero del Franciacorta che oltre ai tanti giocatori indisponibili viene anche sorpassata in classifica proprio dai rivali di giornata e domenica dovrà far fronte alle tante assenze per affrontare in casa il derby contro il Desenzano.

IL TABELLINO

SEREGNO (4-2-3-1) De Bono; Rusconi, Priola, Bigolin, Calabrò (71’ Zangrillo); Pignat, Iurato (65’ Pozzoli); Lugnan, Diop (53’ Mballo), Henin; Felleca (54’ Santonocito). A disposizione: Sala, Staffa, Izzi, Bartolotta, Basilico. Allenatore: Buglio.

FRANCIACORTA (3-5-2): Rovelli; Piccinni, Bini, Riva; Moraschi, Bertoni, Scaglia, Bruccini, Ruffini; Invernizzi (57’ Scarsi, 89’ Orlandi), Bertazzoli A. (58’ Cappelluzzo). A disposizione: Plechero, Berna, Marella, Archetti, Barbisoni, Cuel. Allenatore: Sgrò.

ARBITRO: Bocchini di Roma.

RETI: 51’ Calabrò, 83’ Diop, 87’ Bertazzoli A..

AMMONITI: Iurato, Moraschi, Bigolin, Mballo, Rusconi.

ESPULSI: Bini, Bertoni.

NOTE: Recupero 0’; 17’.