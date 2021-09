Secondo pareggio per il Brescia: 2 a 2 contro il Frosinone

Il Brescia in trasferta pareggia per 2 a 2 contro il Frosinone

Il 20 settembre il Brescia era impegnato nella sfida in trasferta sul campo del Frosinone valida per il campionato di serie B. Dopo 5 giornate la squadra ha raccolto 11 punti, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi, arrivando in seconda posizione.

Il Brescia di Filippo Inzaghi matura il secondo pareggio consecutivo, sempre per 2 reti a 2, questa volta contro il Frosinone. A passare in vantaggio dopo i primi 10 minuti di gioco è la formazione di Inzaghi con Bertagnoli che conclude a rete un assist servito da Léris. La squadra però non riesce a difendere il punteggio come dovrebbe e complici alcune disattenzioni difensive, subisce due gol nel giro di 5 minuti. Il pareggio arriva al 38’ del primo tempo con Zampano, assist di Canotto, mentre al 43’ è proprio Canotto a siglare il 2 a 1 ribaltando il risultato.

Nel secondo tempo inizia la girandola di cambi sia per il Frosinone che per il Brescia: la partita si infiamma anche sul piano agonistico con 5 ammonizioni per il Frosinone e 2 per il Brescia. Vengono accordati 6 minuti di recupero anche per questa ragione ed è proprio allo scadere che il Brescia riesce a trovare il pareggio: è l’attaccante Moreo che in extremis sigla il 2 a 2 finale.