Seconda vittoria consecutiva per lo Sporting Franciacorta: 3 a 1 contro il Real Calepina

Al Comunale Maselli di Adro è andata in scena la 25esima giornata di serie D, girone B. Lo Sporting Franciacorta, in casa, ha centrato la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 33 punti in classifica. Il Real Calepina resta invece nella parte rossa della classifica, in piena zona playout.

La vittoria dello Sporting Franciacorta è maturata nei secondi quarantacinque minuti di gioco, al termine di un primo tempo tutto sommato equilibrato da parte delle due formazioni. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Sacca, coadiuvato dagli assistenti Bonaccorso e Testai.

La squadra a passare in vantaggio per prima è il Real Calepina, con Diaye che sigla il gol del vantaggio al 36’ del primo tempo. Boschetti dello Sporting Franciacorta, tuttavia, riequilibra il match dopo soli cinque minuti di gioco e al duplice fischio le squadre tornano in situazione di parità. Nel corso della ripresa il piglio dello Sporting Franciacorta è diverso e preme sull’acceleratore: le sortite offensive vengono premiate al 18esimo con la rete del 2 a 1 firmata da Scaglia, al 25esimo invece è Kouko che la chiude con il punteggio di 3 a 1.