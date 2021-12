Seconda vittoria consecutiva per il Franciacorta: 2 a 1 contro il Legnano

Al comunale di Legnano è andata in scena la quattordicesima giornata del campionato di serie D, girone B. Una sfida importante per lo Sporting Franciacorta, a caccia della seconda vittoria consecutiva per continuare il periodo positivo iniziato con l’undicesima giornata, dopo i tre punti conquistati contro il Leon. Le aspettative non sono state deluse e il Franciacorta ha vinto per 2 reti a 1. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Menozzi, coadiuvato dagli assistenti Beggiato e Fontana.

Ad aprire le marcature è stato il solito De Angelis per lo Sporting Franciacorta, all’undicesimo centro stagionale, dopo 14 minuti di gioco. La formazione bresciana ha poi gestito bene il vantaggio senza rischiare praticamente nulla nel corso della prima frazione di gioco, non è però riuscita a raddoppiare ed il duplice fischio arriva lasciando la partita ancora tutta da giocare.

Il ritorno in campo ha visto un Legnano più concentrato, la quantità di azioni offensive è aumentata ed il gol del pareggio è puntualmente arrivato: Ravasi al 19’ della ripresa sigla la rete del pareggio, tutto da rifare per lo Sporting. La formazione di mister Maspero si spinge in avanti alla ricerca del gol vittoria ma la fase difensiva del Legnano dimostra di reggere bene agli urti. La rete dei tre punti però arriva quasi allo scadere del tempo regolamentare, al 42’, con Scaglia. La vittoria porta lo Sporting Franciacorta a quota 19 punti mentre il Legnano perde terreno nella zona playoff.