Seconda vittoria consecutiva per il Breno in serie D: 2 a 1 contro il Crema

La sesta giornata di serie D si chiude a punteggio pieno per il Breno, vittorioso nello stadio casalingo per 2 reti a 1 contro il Crema. Il punteggio si sblocca solo nel corso del secondo tempo, nonostante ci siano state almeno due grandi occasioni per le due squadre nel corso della prima frazione di gara.

Nella ripresa è il Breno ad aprire le marcature: Tagliani serve un ottimo pallone per Mauri che insacca. Seguono altre due occasioni importanti per la squadra di casa, non lucida però nella fase di realizzazione, e al primo squillo avversario subisce il pareggio con Ferretti. La situazione di parità dura però solo due minuti: Mondini riporta in vantaggio il Breno sugli sviluppi di un corner.

Dopo i 90 minuti di gioco, mister Tacchinardi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara appena terminata. Si è soffermato sul bel gioco dimostrato dalla squadra, che centra la seconda vittoria consecutiva, e ha ribadito l’importanza dei cambi sull’andamento della partita:

“Bella vittoria contro un avversario tosto, il Crema non è partito benissimo in campionato ma ha ottime individualità e un ottimo gioco. Noi abbiamo mostrato grande qualità nel fraseggio, ci è mancata un po’ di cattiveria e cinismo. Dopo aver sbloccato la gara abbiamo subito il Crema ma i cambi hanno fatto molto bene e si sono dimostrati una marcia in più, abbiamo sofferto ma siamo stati una squadra consapevole di quello che può fare quest’anno.”

Il prossimo impegno per il Breno sarà mercoledì 20 ottobre per il turno infrasettimanale, una sfida casalinga contro il Calcio Brusaporto.