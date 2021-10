Seconda vittoria consecutiva per la FeralpiSalò in serie C: sale a quota 10 punti

La FeralpiSalò batte per 1 a 0 l’AlbinoLeffe in casa nella sesta giornata del campionato di serie C

Nella sesta giornata del campionato di serie C la FeralpiSalò trova l’AlbinoLeffe e la condanna alla prima sconfitta stagionale. La compagine bresciana, infatti, scesa in campo nel turno infrasettimanale, continua il buon momento in campionato e conferma la prestazione messa in campo contro la JuventusU23 nel turno precedente. La FeralpiSalò vince dunque di misura con il punteggio di 1 a 0, il gol partita è siglato da Luppi ad inizio della ripresa.

Il primo tempo finisce sullo 0 a 0 tra le due squadre, non sono mancate le occasioni da ambo le parti e sono inoltre da sottolineare almeno un paio di parate importante di Pagno per l’AlbinoLeffe. La prima al 5’ con una conclusione di Guidetti che colpisce il pallone al volo ed è bravissimo Pagno a deviare il tiro. Passano 5 minuti ed ecco la seconda occasione della partita, Di Molfetta arriva alla conclusione dentro l’area di rigore ed è di nuovo Pagno a deviare in angolo. Dieci minuti più tardi è ancora Di Molfetta a provarci, questa volta da fuori area: Pagno respinge corto e Miracoli manca di un soffio il tap in vincente.

Alla ripresa la FeralpiSalò passa in vantaggio dopo soli tre minuti di gioco: Saltarelli effettua un rinvio sbagliato e ne approfitta Miracoli, velocissimo nel servire Hergheligiu. La conclusione a botta sicura trova però l’opposizione del portiere Pagno, bravo a respingere ma non a trattenere e così Luppi ne approfitta ed insacca. Miracoli sfiora il raddoppio di testa su cross di Bergonzi alla mezz’ora della ripresa ma il pallone esce di poco. Tre minuti più tardi è Ravasio dell’AlbinoLeffe ad avere l’occasione più nitida per pareggiare, esce però molto bene Gelmi e vanifica così l’attacco. È l’ultimo squillo degno di nota della partita, finita perciò sul punteggio di 1 a 0 per la FeralpiSalò che porta a casa la seconda vittoria consecutiva.

Davide Luppi è l’autore del gol partita, un ottimo avvio di stagione per il neoarrivato con già 3 gol messi a segno, tutti decisivi. Al termine dell’incontro l’attaccante è stato intervistato in sala stampa dai microfoni della FeralpiSalò e ha evidenziato come stia raggiungendo la condizione migliore possibile dopo una partenza un po’ in ritardo “Avevo bisogno di prendere la condizione, sono arrivato verso la fine del calciomercato e il gruppo era già avanti ma la condizione la sto trovando giorno dopo giorno. È stata una vittoria importante per il morale, una prestazione anche sporca magari per dare fiducia e consapevolezza al gruppo. Non basta la prestazione di un singolo ma bisogna sempre lavorare tutti insieme, credo ci sia stata una grande prova di squadra prima di tutto.”