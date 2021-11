Seconda sconfitta consecutiva per il CazzagoBornato in Eccellenza

Al CazzagoBornato non basta la rete ad avvio di gara per imprimere alla sfida la giusta direzione: il gol al primo minuto di Mennucci viene recuperato dal Ciliverghe dopo un quarto d’ora di gioco, poi la sfida resta in equilibrio fino al recupero del secondo tempo, quando la squadra ospite trova la via del gol.

Il Ciliverghe inizia ottimamente l’incontro: il vantaggio porta il timbro di Mennucci dopo soli 60 secondi di gioco, autore di un’ottima conclusione dalla distanza che sorprende il portiere avversario e si insacca. Impensabile però impegnarsi a difendere il risultato con tutta la partita davanti, con il passare dei minuti la squadra ospite prende coraggio e colleziona occasioni. Al 15’ trova la rete del pareggio con Pasotti, abile a ricevere e controllare un buon cross dalla sinistra di Pedrinelli.

Al duplice fischio le squadre sono sul punteggio di 0 a 0, dopo il pareggio però non si sono più registrate occasioni da gol, da una parte o dall’altra. Nel corso della ripresa è il Ciliverghe ad approcciarsi meglio, senza tuttavia creare troppe apprensioni nella difesa del CazzagoBornato. Comotti e Valotti sono autori di due conclusioni, la prima facilmente bloccata in due tempi dal portiere Spezie mentre la seconda si stampa sulla traversa. Il gol è però nell’aria e allo scadere del tempo regolamentare è Albini ad insaccare la rete del definitivo 2 a 1.