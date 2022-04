Sconfitta per il Prevalle contro il Carpenedolo e scivola in quarta posizione in Eccellenza

La 28esima giornata del campionato Eccellenza, disputata tra Carpenedolo (in casa) e Prevalle, non è finita come previsto dalla squadra ospite. La sfida, arbitrata dal signor De Giovanni e coadiuvato dagli assistenti Rivetti e Mucciante, è finita per 1 a 0 a favore della squadra di casa ed il Prevalle perde terreno prezioso nella corsa ai primi posti.

Il gol partita è arrivato nel corso del primo tempo e porta la firma di Botturi del Carpenedolo, veloce a raccogliere una palla vagante nei pressi dell’area di rigore ed insaccare. Nel corso della ripresa non sono mancate le occasioni per il Prevalle, la squadra ha infatti costruito almeno tre importanti azioni pericolose ma il portiere avversario si è dimostrato insuperabile.

La squadra resta così ferma a 42 punti e scivola in quarta posizione, in attesa dello scontro di domani contro il Castiglione.