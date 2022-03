Sconfitta per il Desenzano Calvina, scende al sesto posto in classifica di serie D

La 28esima giornata non si chiude come sperato per il Desenzano Calvina contro il Crema, uscito vittorioso grazie ad una rete di Cerasani nel corso del primo tempo regolamentare. Al Tre Stelle di Desenzano del Garda, la sfida è stata arbitrata dal signor Martino, coadiuvato dagli assistenti Scardovi e Marconi.

La prima di mister Soave, il quale ha sostituito in panchina l’ex Florindo, vede i primi 25 minuti di gioco abbastanza propositivi in termini di occasioni create, con diverse occasioni grazie ai tiri da fuori. La squadra però non trova lo spunto necessario ed il Crema controlla il match senza troppi affanni, arrivando al vantaggio alla prima vera occasione creata: Ferretti lascia partire un tiro da fuori area che il portiere Sellitto respinge con difficoltà, sulla ribattuta il più veloce è Cerasani che insacca senza problemi.

Il gol del vantaggio non scoraggia il Desenzano Calvina, la squadra di casa non cambia atteggiamento in campo e continua a provarci senza però riuscire a trovare la via del gol. La sconfitta casalinga lascia l’amaro in bocca agli uomini di mister Soave, che vedono perdere una posizione in classifica e così l’accesso ai playoff, ora lontano due lunghezze.