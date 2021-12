Sconfitta per il Franciacorta contro il Sangiuliano City: netto 2 a 0 in serie D

Allo stadio Nova Milanese è andata in scena la sedicesima giornata del campionato di serie D: la prima del girone, il Sangiuliano City, ha ospitato lo Sporting Franciacorta, scivolato in decima posizione dopo la sconfitta odierna. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Romaniello, coadiuvato dagli assistenti Tortolo e Della Mea.

Un risultato netto quello maturato al termine dei novanta minuti regolamentari che non ha visto uno Sporting Franciacorta reattivo come ci si sarebbe aspettato. Nel corso della consueta conferenza pre partita, mister Maspero aveva evidenziato come un approccio positivo sarebbe dovuto essere necessario dati i punti persi nella sfida infrasettimanale: “I nostri avversari hanno personalità oltre all’ottima qualità. Ci aspetta una gara importante per conoscere i progressi della nostra crescita. Il rammarico dei due punti persi mercoledì deve essere trasformato in energia positiva per affrontare la sfida al meglio.”

La formazione di casa ha neutralizzato senza troppi problemi lo Sporting Franciacorta e chiudendo la sfida sul 2 a 0: le due reti portano la firma di Qeros e Barzotti. Una sconfitta che pesa in termini di classifica e di morale per la squadra di mister Maspero, che non trova il punteggio pieno dopo il pirotecnico 3 a 3 nel turno infrasettimanale contro la Brianza Olginatese. Un’inversione di rotta è ora attesa dalla prossima sfida, casalinga, contro la Castellanzese 1921.