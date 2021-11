Sconfitta per il Franciacorta contro l’Arconatese in serie D: la vittoria manca da 8 giornate

Lo Sporting Franciacorta non ritrova la vittoria in questa decima giornata del campionato di serie D. Allo stadio Roberto Battaglia di Busto Garolfo si è giocata la sfida contro l’ Arconatese, finita con la vittoria della squadra di casa per 3 reti a 1. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Galiffi e gli assistenti erano Carrucciu e Rignanese.

Nella conferenza prepartita mister Maspero aveva sottolineato le insidie di questa gara: “Sarà una partita aperta, loro sono una squadra molto insidiosa: corrono, hanno qualità e sono propositivi. Dovremo esser bravi a rispondere colpo su colpo. Sono fiducioso perché vedo un gruppo compatto e coeso.” Nella prima frazione di gioco si è vista la spinta in avanti dell’Arconatese ma la fase difensiva del Franciacorta ha retto bene agli urti per larga parte del primo tempo. La rete del vantaggio arconatese è però arrivata nel peggior momento possibile: allo scoccare del 49’ del primo tempo, in pieno recupero. La formazione bresciana ha perciò chiuso il primo tempo in svantaggio e questo ha avuto un impatto negativo anche nel corso dei primi minuti della ripresa.

La squadra non è riuscita a reagire allo svantaggio e Zucchetti, dell’Arconatese, è stato bravo ad approfittarne mettendo a segno la rete del 2 a 0: siamo all’8’ del secondo tempo. Lo squillo del Franciacorta però arriva al minuto 25 con una conclusione di Sow. La sensazione di poter riaprire la partita però dura poco meno di 10 minuti perché al 34’ Zucchetti insacca per la seconda volta. Il risultato finale è di 3 a 1 per la formazione di casa, punteggio che certifica la crisi dello Sporting Franciacorta, a secco di vittorie dalla seconda giornata.