Sconfitta netta per la Vighenzi: 2 a 0 contro il Rezzato Dor

Questa decima giornata del campionato Promozione vede la Vighenzi raccogliere una sconfitta che pesa in termini di classifica: il 2 a 0 subito contro il Rezzato Dor lascia la squadra a quota 14 punti e scivola così al terzo posto nel girone D. Un’occasione persa anche alla luce della sconfitta dell’Ospitaletto, che ha così rallentato la sua corsa alla vittoria finale.

Le due reti per il Rezzato sono arrivate entrambe nel corso del primo tempo: Zagari al 21’ e Contratti dieci minuti più tardi, al 34’. I due gol sono frutto di un ottimo approccio di gara da parte del Rezzato: bastano pochi giri d’orologio per conquistarsi la prima occasione, con Vigni, in quell’occasione però è reattivo il portiere avversario. L’appuntamento con il gol però è solo rimandato: al 21’ l’arbitro assegna un calcio di punizione al Rezzato e Zagari va alla conclusione diretta, il pallone si spegne vicino al secondo palo ed il punteggio si sblocca. Il raddoppio a firma Contratti di fatto chiude la partita perché la Vighenzi non offre mai la sensazione di poter raddrizzare il match.

La Vighenzi è ora chiamata al big match contro l’Ospitaletto, in programma domenica 28 novembre: un’occasione fondamentale per rallentare ulteriormente la corsa dell’Ospitaletto e rilanciarsi in classifica.