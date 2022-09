Sconfitta interna per la Feralpisalò

Non è stato un buon esordio casalingo per la Feralpisalò che al “Lino Turina” perde 1 a 0 contro la Pro Patria. Poca vivacità per la squadra di mister Vecchi che non riesce a trovare le giuste trame di gioco per impensierire gli avversari. Molto meglio la Pro Patria che in più di un’occasione ha impensierito Pizzignacco. Al 78’ minuto, però, nemmeno l’estremo difensore verdeblù può nulla sul colpo di testa da pochi metri di Boffelli. Soltanto due le occasioni salodiane con Balestrero e Guerra, decisamente troppo poco per segnare e conquistare i tre punti.

Un sabato da cancellare per la Feralpisalò che già martedì sera avrà l’occasione per riscattarsi in trasferta contro il Piacenza.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ- PRO PATRIA 0-1

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Benedetti, Bacchetti, Tonetto (75’ Pietrelli; Zennaro, Carraro (57’ Icardi), Balestrero (75’ D'Orazio); Siligardi (57’ Di Molfetta), Cernigoi (57’ Pittarello), Guerra. A disposizione: Neri, Ferretti, Musatti, Palazzi, Di Molfetta, Pittarello, Legati, Icardi, Pilati, D'Orazio, Pietrelli, Salines, DImarco. Allenatore: Vecchi.

PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero; Sportelli, Lombardoni, Boffelli; Vezzoni, Nicco (75’ Fietta), Brignoli, Ferri (57’ Saporetti), Ndrecka; Stanzani (66’ Citterio), Piu (75’ Castelli). A disposizione: Mangano, Cassano, Vaghi, Saporetti, Fietta, Citterio, Piran, Perotti, Caluschi, Castelli. Allenatore: Vargas.

ARBITRO: Zanotti di Rimini.

MARCATORI: 78’ Boffelli.

AMMONITI: Guerra (F), Zennaro (F), Di Molfetta (F); Lombardoni; Saporetti (P), Del Favero (P), Vezzoni (P), Citterio (P).

Fonte immagine: Feralpisalò.