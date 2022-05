Sconfitta finale per il Breno in serie D, mister Tacchinardi saluta la squadra

Al comunale Tassara di Breno è andata in scena l’ultima giornata del campionato di serie D, girone B, tra Breno e Villa Valle. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Drigo, coadiuvato dagli assistenti Iuliano e Vagheggi. Una sconfitta casalinga che però non cambia nulla per la classifica, ormai già consolidata per il Breno.

I due gol subiti sono arrivati nel corso di entrambe le frazioni di gioco: il vantaggio targato Sanseverino è arrivato al 26’ del primo tempo regolamentare, la seconda rete invece è arrivata grazie a Martini al sesto minuto della ripresa. Il Breno chiude così il campionato a quota 58 punti mentre il Villa Valle, nonostante la vittoria finale, non esce dalla zona playout e si giocherà la permanenza in D contro il Caravaggio.

Mister Tacchinardi è arrivato ai saluti con il club:

“Una sconfitta che non cambia niente sul percorso di quest’anno. È la mia ultima partita a Breno, per me si apre però un altro capitolo del mio percorso. È difficile lasciare Breno, mi ha permesso di crescere e c’è un po’ di commozione. Credo che sia il momento giusto. L’anno è stato positivo, con qualche passaggio a vuoto che ci avrebbe permetto l’accesso ai playoff. Ora il Breno ha un’immagine importante nel mondo calcistico, merito mio del direttore e dello staff, oltre che dei calciatori.”