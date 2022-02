Sconfitta esterna per la Bedizzolese: vince il Prevalle 2 a 0

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Bedizzolese

Al Comunale di Prevalle è andata in scena la 21esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. A sfidare il Prevalle c’era la Bedizzolese, incapace però di imporre il proprio gioco e creare occasioni da rete: il match è terminato 2 a 0 per la formazione di casa. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Chindamo, coadiuvato dagli assistenti Zanibelli e Cattaneo.

Il Prevalle si è imposto fin dai primi minuti di gioco e di fatto ha chiuso la partita già nei primi 45 minuti. Ad aprire le marcature è stato Roma al 23’ del primo tempo regolamentare, il 2 a 0 porta invece la firma di Maccabiti al 40’. La Bedizzolese ha incassato e non è riuscita a reagire al doppio svantaggio nel corso del primo tempo, la ripresa invece si è giocata su ritmi più lenti con il Prevalle bravo a gestire le due reti di scarto.

I 3 punti sono fondamentali per il Prevalle, capace così di allungare sul Vobarno e situarsi al secondo posto in classifica, anche se molto lontano dal Lumezzane (-10 punti). La Bedizzolese invece perde terreno per la zona playoff, ora lontana due punti, ma la classifica resta molto corta con numerose squadre lontane solo un paio di punti l’una dall’altra.