Sconfitta di misura per l’Atletico Castegnato: vittoria del Castiglione per 1 a 0

La diciannovesima giornata del girone C di Eccellenza si apre con una sconfitta per l’Atletico Castegnato, che scivola così nella zona calda della classifica, in piena zona playout. Il Castiglione ha invece trovato tre punti pesantissimi, utili per sperare ancora nella salvezza senza passare dai playout. Eccetto la Governolese ed il Pro Palazzolo, fermi a quota 4 e 6 punti, tutte le altre squadra si trovano tra i 18 ed i 19 punti: il campionato è apertissimo, quantomeno per la parte bassa della classifica.

L’arbitro dell’incontro è stato il signor Falleni, coadiuvato dagli assistenti Pozzi e Cattaneo. Allo stadio di Castiglione delle Stiviere, casa del Castiglione, è bastato un gol al 39esimo del secondo tempo per decidere l’incontro: Conti insacca e regala tre punti fondamentali al Castiglione. La gara non ha brillato d’intensità, con entrambe le squadre più decise a difendersi che ad attaccare.

La prossima settimana l’Atletico Castegnato dovrà risollevare la testa ed è chiamato a farlo nuovamente in trasferta, questa volta sul campo del CazzagoBornato.