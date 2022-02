Sconfitta di misura per il Breno in serie D: vince il Caravaggio per 1 a 0

La ventunesima giornata del campionato di serie D, girone b, si è conclusa con una sconfitta di misura per il Breno, maturata allo scadere del tempo regolamentare contro il Caravaggio. La sconfitta lascia la formazione di mister Tacchinardi a quota 29 punti in classifica e vede allontanarsi la zona playoff, ora distante 6 punti.

La sfida si è svolta al Comunale di Caravaggio ed ha evidenziato ancora una volta i problemi caratteriali del Breno, il quale ha terminato la sfida in 9 uomini a causa di due cartellini rossi (entrambe avvenute allo scadere del tempo regolamentare). L’arbitro dell’incontro è stato il signor Grassi, coadiuvato dagli assistenti Santini e Pasquini. Il gol vittoria per il Caravaggio è arrivato su calcio di rigore in pieno recupero del secondo tempo regolamentare. Si tratta di una sconfitta che ha un sapore amaro per gli uomini di mister Tacchinardi, protagonisti di un primo tempo decisamente propositivo ma la squadra si è dimostrata poco fredda sottoporta. Nella ripresa il Caravaggio ha mostrato le sue qualità ed è riuscito a restare in pianta stabile nella metà campo del Breno, la difesa ha tuttavia tenuto bene fino al fallo di Boldini al termine del match, che ha causato il rigore.

La squadra tornerà in campo domenica 6 febbraio, ore 14.30, contro l’Arconatese, nella gara valida per la ventiduesima giornata di serie D.