Sconfitta di misura per il Cortefranca: 0 a 1 contro il Cittadella Women

Non trova la vittoria casalinga il Cortefranca nella sesta giornata del campionato di serie B femminile, la sfidante era il Cittadella Women che si è imposta per 1 a 0. L’arbitro della sfida è stato il signor Esposito, coadiuvato dagli assistenti Della Mea e Mamouni.

Il Cittadella riesce a portarsi in vantaggio dopo soli 4 giri di orologio grazie a Lattanzio che, sola davanti al portiere avversario, non sbaglia. Quando mancano 5 minuti dalla fine della prima frazione di gioco, il Cittadella crea almeno due importanti occasioni ma in entrambe le situazioni è bravissima Meleddu, portiere del Cortefranca, ad evitare un passivo ancora più pesante.

Nel corso della seconda parte di gara invece è il Cortefranca a creare più occasioni da rete, la squadra però pecca di cinismo e freddezza non riuscendo mai a concretizzare quanto costruito. Un problema di non facile soluzione per l’allenatrice Mazza, che ora dovrà impegnarsi insieme alla squadra per invertire la tendenza negativa. Una buona occasione potrebbe essere la sfida della prossima sfida contro la Pro Sesto Women, a pari punteggio in classifica.