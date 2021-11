Sconfitta del Brescia femminile contro il Tavagnacco per 2 reti a 1

La settima giornata del campionato di serie B femminile vede il Brescia impegnato sul campo del Tavagnacco, una sfida molto ostica per la formazione bresciana, tanto sulla carta quanto in campo. Nei primi minuti è il Tavagnacco a fare la partita: prima Ferin, al terzo minuto, colpisce di testa ma spedisce a lato e poi nuovamente Ferin, questa volta brava a servire in area una compagna ma la difesa del Brescia si salva in extremis. La formazione bresciana esce dalla propria metà campo solo dopo il primo quarto d’ora di gioco, prima con Merli e poi Bianchi, ma in entrambi i casi la porta del Tavagnacco non ha corso pericoli. Per tutta la prima frazione di gara si raccolgono occasioni da un lato e dall’altro, senza però la freddezza necessaria per concludere a rete.

Il cinismo arriva nella ripresa: al 9’ è il Tavagnacco a passare in vantaggio con la rete di Milan. Le ragazze di mister Garavaglia però non si perdono d’animo e mettono in campo una reazione da grandissima squadra: sette minuti più tardi arriva il pareggio bresciano con una conclusione perfetta di Cristina Merli.

La maggior esperienza del Tavagnacco però diviene evidente soprattutto nei minuti finali e al 40’ la squadra di casa passa nuovamente in vantaggio, questa volta definitivo: Ferin recupera un pallone a centrocampo e s’invola verso la porta avversaria siglando la rete del 2 a 1.

Mister Garavaglia rilascia alcune dichiarazioni al termine della sfida, sottolineando il rammarico per il risultato finale ma elogiando le ragazze per la prestazione messa in campo: “C’è un po’ di rammarico perché dal punto di vista agonistico le ragazze hanno disputato un’ottima prova ed il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Però abbiamo dimostrato anche alcuni difetti che vanno corretti, per inesperienza abbiamo lasciato troppo campo alle avversarie.”