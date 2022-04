Sconfitta casalinga per il Lumezzane: vince l’Atletico Castegnato per 2 a 0 in Eccellenza

Girone C

Il Lumezzane torna nello stadio di casa, il Tullio Saleri, da campione in carica del campionato Eccellenza, girone C. La sfidante è l’Atletico Castegnato, intenzionata a vincere per conquistare la marcia verso i playoff.

L’avvio della partita è ottimo per la squadra di mister Franzini, come ha quasi sempre abituato nel corso di questa stagione. Arrivano le prime occasioni alla mezz’ora di gioco, ben due consecutive, una sventata dalla traversa e l’altra dall’ottimo riflesso del portiere dell’Atletico Castegnato. L’andamento non cambia nel corso dei primi minuti della ripresa, quando il Lumezzane conquista un calcio di rigore: è il pallone del vantaggio, ma Serpelloni si fa respingere la conclusione.

Il salvataggio del portiere trasmette fiducia all’Atletico Castegnato che passa in vantaggio subito dopo con Crivella, abile ad arrivare per primo su un pallone respinto precedentemente dalla traversa. Al 74’ arriva il secondo gol dell’Atletico Castegnato, che mette la parola fine all’incontro, grazie a Lini.

Le squadre hanno giusto il tempo di rifiatare, il girone C infatti sarà impegnato nel turno infrasettimanale mercoledì 6, come recupero della 16esima giornata di campionato. Il Lumezzane sfiderà, nello stadio di casa, il Forza e Costanza.