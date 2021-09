Sconfitta casalinga per il Franciacorta contro il Ponte San Pietro

Domenica 19 settembre ha preso il via il campionato di serie D, girone B, con tutte le sfide in programma alle 15. Al Comunale di Adro dello Sporting Franciacorta è arrivato il Ponte San Pietro, con i padroni di casa che però escono sconfitti dal debutto stagionale.

Gli ospiti sono pericolosi fin dalle prime battute del match e la superiorità si tramuta subito in gol: al 6’ del primo tempo è Berbenni ad andare in rete dopo gli sviluppi di corner battuto da Pinto. Lo svantaggio però rianima la squadra di casa e 10 minuti dopo riesce a trovare il pareggio con De Angelis, bravo ad anticipare la difesa avversaria e staccare il pallone di testa. Alla mezz’ora la squadra bresciana corre un doppio rischio, prima con la conclusione di Rota, però respinta, e infine con Capelli che invece trova la via del gol. L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul 2 a 1 per gli ospiti.

Il secondo tempo riprende con lo Sporting Franciacorta che prova a raddrizzare l’incontro, la terza rete per il Ponte San Pietro però mette la parola fine all’incontro: Bertazzoli è autore di un pallonetto su cui nulla può il portiere avversario. A metà della ripresa l’arbitro Selva assegna un calcio di rigore per la squadra di casa: si incarica della battuta De Angelis che però si fa ipnotizzare dal portiere avversario e sfuma l’occasione per ridurre lo svantaggio. Negli ultimi minuti di gioco il Ponte San Pietro non rischia più nulla e gestisce il ritmo e il risultato, portando a casa dunque 3 punti dopo l’esordio stagionale.