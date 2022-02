Sconfitta casalinga per il Carpenedolo: vince il Valcalepio per 2 a 0

Al Mundial ’82 di Carpenedolo va in scena la 21esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. La squadra di casa ospita il Valcalepio, capace di imporsi per 2 reti a 0. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Riboli, coadiuvato dagli assistenti Huete Valdivia e Mucciante.

Il Valcalepio ha segnato due reti, una per tempo, senza il Carpendolo sia riuscito a creare qualche occasione da gol. I due gol della squadra ospite sono anzi arrivati da due errori della difesa del Carpenedolo: Thiam, autore della rete al 14’ del primo tempo, ha spinto in rete (al volo) un rinvio errato di Bonatti, invece Valente al 13’ della ripresa ha segnato dopo un errore di Raffa in disimpegno.

Una sconfitta che brucia per il modo in cui è arrivata ma che non va a complicare il campionato del Carpenedolo, ancora molto lungo. La squadra è a quota 24 punti, un punto sopra la zona playout, ma la classifica è ancora troppo corta per fare previsioni.