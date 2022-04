Sconfitta casalinga del Rovato contro il Darfo Boario nel recupero di Eccellenza: netto 4 a 2

Il Rovato non riesce ad imporsi sul Darfo Boario, una posizione dietro in classifica, e viene travolto da 4 a 2 nel recupero della 17esima giornata di campionato. Entrambe le squadre sono a quota 46 punti, punteggio toccato da ben quattro squadre in contemporanea: Rovato, Darfo, Valcalepio e Carpenedolo. La corsa ai playoff si deciderà nel corso degli ultimi 90 minuti, in programma 1 maggio.

Il match tra Rovato e Darfo Boario è stato sbloccato da Randazzo per il Darfo, in rete al 35’ del primo tempo. Un vantaggio parziale che si è conservato fino al duplice fischio per il Darfo, poi il risveglio del Rovato: Bonardi al 9’ e Colonetti al 15’ della ripresa hanno completato la rimonta. Sono però bastati due minuti al Darfo Boario per cambiare le sorti del match: nuovamente Randazzo al 23’ e Fusar Bassini al 24’ rimontano il momentaneo svantaggio. Pedersoli mette la ciliegina sulla rimonta, al 41’ della ripresa, e regala i 3 punti al Darfo Boario.