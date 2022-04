Sconfitta bruciante del Desenzano Calvina: vince l’Arconatese per 3 a 2 in serie D

Nello stadio di Busto Garolfo, casa dell’Arconatese, è andata in scena la 35esima giornata di serie D, girone B, tra la formazione di casa e il Desenzano Calvina. Una sfida fondamentale per il posizionamento in campionato del Desenzano, bisognoso di punti per non lasciarsi scappare la zona playoff. Così non è stato ed il vantaggio sulla Virtus CiseranoBergamo non è rimasto inalterato, complice una sua vittoria contro il Crema: ora entrambe le formazioni sono a quota 58 punti, con la Casatese a 55.

Un approccio alla gara totalmente sbagliato da parte del Desenzano Calvina, sotto di due reti dopo mezz’ora di gioco: prima Siani al 10’ e poi Santonocito, su rigore, al 30’, portano l’Arconatese sul 2 a 0. Ad accorciare le distanze ci ha pensato Marangon, su calcio di rigore, al 32’ del primo tempo, ma il duplice fischio arriva sul risultato di 2 a 1 per la formazione di casa.

Nel corso della ripresa non cambia il tema tattico della sfida, con l’Arconatese che ha continuato a spingere alla ricerca del terzo gol, arrivato al 16’ della ripresa con Medici. A rispondere ci ha pensato il solito Aliu, al 35’ del secondo tempo regolamentare, ma non è bastato a ribaltare il risultato.