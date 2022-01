Sconfitta all’ultimo minuto per il Desenzano Calvina contro la Folgore: ritorno in campo il 23 per rialzarsi subito

La prima sfida del 2022 si è chiusa con una sconfitta sul finale per il Desenzano Calvina, impegnato in trasferta sul campo della Folgore Caratese; la gara era valida per il recupero della diciassettesima giornata di campionato di serie D, girone B.

Gli uomini di mister Florindo partono con il freno a mano tirato e le prime occasioni sono tutte dei padroni di casa, prima al sesto e poi al decimo minuto del primo tempo. Il primo tiro nello specchio della porta per il Desenzano Calvina arriva solo al 17esimo della prima frazione di gioco, con Ferrara, ma che non impensierisce il portiere avversario. Gol sfiorato dal solito Aliu sul finire del primo tempo, con un colpo di testa ravvicinato che però si spegne vicino al palo. La squadra ospite è scoperta e la Folgore Caratese colpisce in contropiede: Sellitto è autore di un intervento da incorniciare sulla conclusione a botta sicura di Lo Faso, che viene deviata in angolo. Sul corner però è Esposito ad anticipare tutti ed insaccare, portando così in vantaggio la squadra di casa al 43’ del primo tempo.

Al rientro in campo il Desenzano Calvina prova ad imporre i suoi ritmi, macinando gioco e creando occasioni: al 21esimo del secondo tempo arriva la rete del pareggio con Campagna, autore di una conclusione dal limite dell’area che tocca la traversa ed entra in porta. Aliu e poi Marangon sfiorano la rete del vantaggio, dimostrando come sia necessario lavorare ancora sulla freddezza sotto porta. La Folgore Caratese trova invece la via del gol allo scadere: è Fognini a trovare la traiettoria giusta ed insaccare il pallone alle spalle di Sellitto; 2 a 1 per i padroni di casa.

Un risultato amaro per mister Florindo ed i suoi uomini, avendo dato la sensazione, a più riprese, di riuscire a portare a casa il bottino pieno. Così però non è stato ed il ritorno dalla trasferta non porta nemmeno un punto alla classifica della squadra, che si appresta alla chiusura del girone d’andata. La possibilità di rialzare la testa c’è già domani, domenica 23 gennaio, ultima sfida prima del giro di boa di metà campionato: alle ore 14.30 la squadra sfiderà, in trasferta, il Sona.