Feralpisalò, amichevole di lusso contro il Sassuolo

Squadra in casa

Squadra in casa FeralpiSalò

Con il campionato fermo per dare spazio alle nazionali, la Feralpisalò ne approfitta per disputare un’amichevole di prestigioso, ma che soprattutto servirà al mister Stefano Vecchi per migliorare il gioco della squadra. Sabato 9 settembre, alle ore 15, i Leoni del Garda affronteranno infatti il Sassuolo allo stadio “Ricci”.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

Per l’occasione sarà aperta solamente la Tribuna Coperta con i seguenti prezzi:

• Intero: € 10,00

• Under 14: € 5,00

I tagliandi si potranno acquistare a partire dalle ore 10 di giovedì 7 Settembre secondo le seguenti modalità:

• online su ticket.sassuolocalcio.it

• presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio e la domenica).

• presso i punti vendita Vivaticket.

I biglietti potranno essere acquistati anche presso i botteghini dello Stadio Ricci il giorno stesso della partita a partire dalle ore 13. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 13.30.