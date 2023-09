Feralpisalò, vittoria di lusso contro il Sassuolo

In attesa della ripresa dei campionati dopo la sosta per le nazionali, la Feralpisalò ha messo benzina nelle gambe affrontando in amichevole il Sassuolo. A distanza di cinque mesi e un giorno dalla promozione in Serie B, i Leoni del Garda hanno strappato una prestigiosa vittoria contro i neroverdi grazie alle reti siglate nella ripresa da Compagnon e il giovanissimo Gjyla, entrambi subentrati dalla panchina.

Nel primo tempo le due squadre giocano a viso aperto creando numerose occasioni da gol, ma le porte restano inviolate e il punteggio rimane fermo sullo 0-0. Anche nella seconda frazione di gioco i ritmi sono elevati con i verdeblù che ci provano con maggiore insistenza fino al minuto 82 quando riescono a passare in vantaggio. La rete è di Mattia Compagnon che dal limite dell’area supera Cragno con un tiro preciso che prima di entrare in porta sbatte sulla parte bassa della traversa. Il gol galvanizza la formazione di mister Vecchi che al minuto 90 trova il raddoppio con Gjyla, bravo a saltare un paio di avversari e a depositare in rete con un pregevole tiro a giro.

Vittoria di prestigioso e importante soprattutto per il morale dei Leoni del Garda che sabato 16 settembre, alle ore 14, torneranno in campo allo stadio “Garilli” di Piacenza per affrontare il Modena.

IL TABELLINO

SASSUOLO - FERALPISALÒ 0-2

SASSUOLO (4-3-3): Cragno; Toijan (81’ Cannavaro), Ferrari (C), Viti (71’ Tressoldi), Missori (46’ Falasca); Thorstvedt (71’ Obiang), Henrique (46’ Castillejo), Boloca; Berardi (61’ Laurientè), Mulattieri (61’ Pinamonti), Ceide (86’ Russo). A disposizione: Pegolo, Consigli, Leone. Allenatore: Dionisi.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco (46’ Minelli); Letizia (46’ Bergonzi), Pilati, Bacchetti (C) (71’ Pacurar), Martella (46’ Tonetto); Zennaro (81’ Verzelletti), Fiordilino (85’ Inverardi), Di Molfetta (46’ Balestrero); Felici (81’ Gjyla), Buti? (46’ La Mantia), Parigini (68’ Compagnon). A disposizione: Volpe, Xhepa. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Monaldi di Macerata .

RETI: 82’ Compagnon, 90’ Gjyla.

AMMONIZIONI: 35’ Boloca.

NOTE: Calci d’angolo 9-4. Recupero 0’-0’.