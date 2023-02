La Feralpisalò vince e resta al comando del girone

La Feralpisalà conquista tre punti sul campo del Sangiuliano City e rimane in vetta alla classifica appaiata alla Pro Sesto a quota 50 punti. Vittoria non semplice quella conquistata dai leoni del Garda che sin dalle prime battute devono fare i conti con l’aggressività dei padroni di casa, molto vivaci nei primi minuti di gioco. Con il passare dei minuti i verdeblù, guidati da un ottimo Siligardi, iniziano a macinare gioco cambiando le redini dell’incontro. Al 40’ Voltan testa i guanti di Grandi con una conclusione centrale, ma dopo due minuti l’estremo difensore milanese non può nulla per evitare la gran bordata dai venticinque metri di Siligardi che s’infila all’angolino. Nella ripresa i leoni del Garda scendono in campo decisi a chiudere la partita creando diverse occasioni pericolose, ma la retroguardia del Sangiuliano resiste agli attacchi tenendo aperta la sfida. I gardesani vogliono il secondo gol e al 72’ trovano il meritato raddoppio ancora con Siligardi che di sinistro calcia a incrociare superando Grandi. La Feralpisalò è in controllo del risultato, ma nel primo minuto di recupero i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze con un tiro dal limite dell’area di Salzano. Nei restanti tre minuti di recupero i verdeblù non corrono rischi e al triplice fischio possono alzare le braccia al cielo per festeggiare la vittoria. La Feralpisalò rimane in testa alla classifica e può preparare nel migliore dei modi la sfida casalinga di lunedì 27 febbraio contro il Pordenone secondo in classifica a un punto di distanza.

Le dichiarazioni del tecnico Stefano Vecchi al termine dell’incontro: “Giocare sempre dopo le altre squadre non è facile, ma siamo stati bravi a dare un segnale forte. Ci siamo e vogliamo stare lì davanti. Siamo riusciti ad impostare il nostro gioco e a portare a casa i 3 punti. Dobbiamo e vogliamo rimanere là in alto fino alla fine. Come ho già detto, ogni partita da qua alla fine è fondamentale”.

IL TABELLINO

SANGIULIANO CITY - FERALPISALÒ 1-2

SANGIULIANO CITY: Grandi, Zanon, Serbouti, Miracoli (85’ Qeros), Fall, Zugaro (76’ Bruzzone), Metlika, Fusi (76’ Cogliati), Salzano, Floriano (60’ Volpicelli), Alcibiade (85’ Saggionetto). A disposizione: Caviglia, D’Alterio, Ippolito, Baggi, Pascali.

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Salines, Bacchetti (87’ Di Gennaro), Pilati, Tonetto; Hergheligiu (87’ Icardi), Carraro, Balestrero; Siligardi (78’ Guerra), Buti? (49’ Pittarello), Voltan (78’ Zennaro). A disposizione: Volpe, Venturelli, Bergonzi, Palazzi, Pietrelli.

ARBITRO: Tremolada di Monza.

ASSISTENTI:

RETI: 91’ Salzano - 42’ e 72’ Siligardi.

AMMONITI: Fall, Bruzzone - Pilati, Voltan, Balestrero, Guerra.

NOTE: Angoli 2-7. Recupero 1’-4’.

Fonte immagine: Feralpisalò.