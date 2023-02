Sangiuliano vs Feralpisalò: i convocati di mister Vecchi

La capolista Feralpisalò farà visita al Sangiuliano City nella sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. I gardesani, al comando del girone A con 47 punti, scenderanno in campo allo Stadio “Ferruccio” di Seregno alle ore 17:30 per affrontare la neo promossa formazione milanese che attualmente si trova in zona play out a quota 31 punti. Dopo la vittoria arrivata nello scorso turno contro l’Arzignano e la conquista del primo posto al pari della Pro Sesto, per la Feralpisalò sarà un’occasione importante per dare continuità ai risultati con l’obiettivo di consolidare la prima posizione. D

Di seguito le dichiarazioni di mister Stefano Vecchi alla viglia della partita:

"Da qui alla fine sono tutte partite fondamentali. Domani troviamo una squadra che conosciamo bene e loro conoscono noi. Sarà un match difficile, ma voglio vedere nei ragazzi la stessa grinta che ho visto nelle ultime partite. Come sappiamo il campionato è imprevedibile, noi dobbiamo andare avanti così, trovando la continuità fino alla fine. Ogni punto, ogni minuto giocato è fondamentale per l'obiettivo finale”.

Questa la lista dei convocati diramata dal tecnico gardesano:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 11 Pittarello*, 17 Guerra, 23 Voltan, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.