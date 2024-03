Caso scommesse, Sandro Tonali si autodenuncia

Il caso scommesse legato a Sandro Tonali continua a tenere banco. Dopo il deferimento dalla giustizia sportiva inglese per presunte puntate illecite (si parla di almeno 50 dal 12 agosto al 12 ottobre 202 dopo il suo trasferimento al Newcastle), è arrivata la contromossa dell’agenzia GrSports che cura gli interessi dell’ex Brescia.

Attraverso una nota inviata all’agenzia ANSA, i procuratori del calciatore hanno fatto sapere che “Sandro Tonali vuole mettere un punto definitivo ad una parentesi negativa e molto dolorosa della propria vita e ripartire con forza al termine della squalifica".

“L’indagine in corso - fa sapere sempre la GrSports - è un atto dovuto dopo che ad ottobre 2023 il giocatore del Newcastle Sandro Tonali ha deciso di auto denunciarsi alla FA, così come precedentemente fatto con la FIGC per chiarire la propria posizione in merito alle scommesse da lui effettuate in epoca antecedente all'avvio del procedimento in Italia”.

È questa la posizione del centrocampista che rischia un prolungamento dell'attuale squalifica di 10 mesi a livello mondiale, il che potrebbe influenzare i tempi per il suo ritorno in campo previsto per agosto.