Sampdoria-Brescia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la sconfitta di misura subita in casa del Como, il Brescia prosegue il suo cammino in zona play off sfidando la Sampdoria allo stadio “Luigi Ferraris”. La sfida, valida per la 25ª giornata del campionato di Serie B, è in programma sabato 17 febbraio alle ore 16:15.

Pre partita e precedenti

I blucerchiati si presentano alla sfida reduci dalla sconfitta esterna per 2-0 maturata contro il Pisa. In classifica la Samp occupa la quindicesima posizione a quota 27 punti, soltanto 4 di vantaggio sull’Ascoli in zona play out. Al nono posto si trova invece il Brescia che con i suoi 32 punti è in corsa per un posto nei play off distanti un solo punto (Modena).

All’andata, disputata domenica 3 dicembre, le Rondinelle s’imposero con il punteggio di 3-0. Per Rolando Maran fu la prima vittoria dal suo ritorno sulla panchina del Brescia.

Dove vederla

Sampdoria-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 22 Andrenacci, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 16 Cartano, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez, Barreca; Yepes, Darboe, Kasami; Depaoli, Alvarez; De Luca. Allenatore: Pirlo.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Mangraviti, Jallow; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Bjarnason, Bianchi; Moncini. Allenatore: Maran.