Femminile: il Lumezzane si abbatte sulla Sambenedettese

È un Lumezzane scatenato quello che travolto per 11 a 0 la Sambenedettese nell’anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie C femminile. In vantaggio dopo soli tre minuti con Ronca, le rossoblù segnano altri due gol nella prima frazione di gioco con Vavassori al 29’ e Picchi al 40’. Nella ripresa le padrone di casa spariscono dal campo e la formazione di mister Mazza dilaga trascinata da una super Picchi che chiude la partita con cinque gol personali. Implacabili anche Ronca, tripletta per lei, Vavassori con una doppietta e Scarpellini autrice dell’undicesimo gol. Sambenedettese mai in partita, Lumezzane troppo forte: è questa la sintesi di una partita totalmente a senso unico. Le rossoblù chiudono in maniera roboante il girone di andata posizionandosi al terzo posto a quota 35 punti e a meno 8 dalla capolista Bologna. Scarpellini e compagne torneranno in campo domenica 29 gennaio, ancora in trasferta, contro il Venezia Calcio 1985.

IL TABELLINO

SAMBENEDETTESE - LUMEZZANE 0-11

SAMBENEDETTESE: Sbranchella, Longinotti, Lelli (62’ Angelini), Natalini, Bianchini, Belleggia, Poli, De Luca (65’ Sacchini), Di Salvatore (48’ Tarakhel), Pontini, Ponzini (65’ Ferretti). A disposizione: Sgariglia. Allenatore: Pompei.

LUMEZZANE: Boanda, Vavassori (65’ Paris), Zavarese (59’ Forelli), Freddi (46’ Zappa), Belotti, Daleszczyk, Assoni (46’ Sardi De Letto), Salimbeni (65’ Canobbio), Picchi, Scarpellini, Ronca. A disposizione: Cancarini. Allenatore: Mazza.

ARBITRO: Giallorenzo di Sulmona.

ASSISTENTI: Galieni di Ascoli Piceno; Giancristofaro di Lanciano.

RETI: 3’, 55’ e 72’ Ronca, 29’ e 62’ Vavassori, 40’, 46’, 51’, 69’ e 75’ Picchi, 77’ Scarpellini.

Fonte immagine: FC Lumezzane.