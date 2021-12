Salgono a due le partite da recuperare per il Pro Palazzolo: rinviate le sfide contro il Prevalle e l’Atletico Castegnato

Il Pro Palazzolo arriva a due partite da dover recuperare nel campionato Eccellenza, girone c. La formazione non ha rilasciato comunicati ufficiali ma la ragione pare dovuta ad una positività rilevata nel gruppo, non ben specificato se si tratti di giocatori o membri dello staff. Non sono ancora state decise le date per quanto riguarda i due recuperi, che si aggiungono ad altri due match del turno infrasettimanale, rinviati rispettivamente per cause dovute alla neve e per infortunio del direttore di gara.

Fino a questo momento, il Pro Palazzolo non si è reso protagonista di un buon campionato: su 11 partite giocate, solo in un’occasione la squadra ha conquistato i 3 punti. Sono poi 3 i pareggi e ben 7 le sconfitte, con un totale di 20 gol subiti a fronte di soli 9 segnati. La squadra si trova ora al 15° posto in classifica, penultimo, piena zona playout.