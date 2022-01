S’infiamma il mercato del Brescia in entrata ed uscita

Il Brescia ha disputato fino a questo momento un’ottima prima parte di campionato, le possibilità di migliorare ulteriormente la rosa però non mancano e questa sessione di calciomercato vede la società decisamente attiva. La prima uscita, già ufficializzata, è quella di Mateju, che ha rescisso consensualmente il contratto. È in uscita anche un altro difensore, Jhon Chancellor, in direzione serie A: l’interesse proviene in particolar modo da due club, il Genoa e l’Udinese. Sempre nella lista dei partenti, figurano il centrocampista Michele Cavion e il fantasista Spalek, quest’ultimo a metà strada tra Alessandria e Crotone.

In entrata invece, è caldo il nome di Babacar, rientrato in questa sessione al Sassuolo dopo un prestito in Turchia. Un nome da tenere d’occhio è inoltre quello di Bianchi, giovane proveniente dal Genoa. Manca ormai solo l’ufficialità per il ritorno di Sabelli nella difesa bresciana; probabile è un altro ritorno, quello di Calabresi, sempre per la retroguardia.