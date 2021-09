Il Rovato vince e convince: 3 a 0 contro il Darfo Boario

Il Rovato vince per 3 reti a 0 contro il Darfo Boario nella seconda giornata del campionato Eccellenza lombardo, girone C

Il Rovato calcio esce vittorioso anche dalla seconda giornata del girone C del campionato Eccellenza, un rotondo 3 a 0 che condanna il Darfo Boario alla sconfitta casalinga. Il fischio d’inizio è arrivato alle 15.30 al Comunale di Darfo Boario, arbitro dell’incontro è stato Nuckchedy Akash Jose, gli assistenti invece Darwish e Liuzza.

Il primo tempo si chiude con il punteggio di 0 a 0 ma le occasioni da rete non sono mancate, tutt’altro. Il Rovato ha dimostrato una superiorità offensiva collezionando azioni importanti, è mancata però la freddezza sotto porta nella maggior parte dei casi. Un gol è stato annullato e ci sono state proteste per un mancato rigore assegnato al Rovato, archiviati questi due episodi le squadre sono tornate negli spogliatoi ancora in parità.

La supremazia dimostrata dal Rovato viene alla luce nel secondo tempo ed è qui che trova concretezza: inizia Guerini al 20’ della ripresa, aggancia un cross di Reboldi e infila il pallone in porta aprendo le marcature. La seconda rete arriva 6 minuti più tardi, questa volta è Reboldi ad insaccare dopo un assist perfetto di Archetti, che fa da torre in area di rigore. Il match viene virtualmente chiuso al 34’ della ripresa, di nuovo con Guerini: questa volta insacca in scivolata, raccogliendo un cross teso di Lonardi che arriva sul secondo palo.

La vittoria permette al Rovato di salire in cima alla classifica grazie alle due vittorie in altrettante giornate di campionato, un inizio da incorniciare con 6 reti messe a segno e 1 sola subita. Il prossimo appuntamento è in programma il 3 ottobre contro l’Atletico Castegnato, vittorioso contro il Ciliverghe nell’ultima giornata.