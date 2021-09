Il Rovato sconfigge la Bedizzolese: 3 a 1 all’esordio di campionato Eccellenza

La prima giornata del campionato Eccellenza per il Rovato si conclude con una vittoria per 3 a 1 contro la Bedizzolese

Domenica 19 settembre è iniziato il campionato Eccellenza lombardo, nel girone C si è giocata la sfida tra Rovato e Bedizzolese allo stadio Maffeis di Rovato. La gara si è conclusa con il punteggio di 3 a 1 per i padroni di casa che conquistano il punteggio pieno nell’esordio stagionale.

Alla viglia dell’esordio il direttore sportivo del Rovato, Ermanno Gatta, ha sottolineato la diversità della partita rispetto a quella in Coppa contro la Bedizzolese: “Abbiamo già affrontato in coppa la Bedizzolese ma sarà sicuramente un altro tipo di partita dato che loro avevano molte assenze e parecchi giovani in campo. La Bedizzolese cercherà una rivalsa avendo perso in coppa Italia e qualche ex come Bertoli ci potrà dare del filo da torcere.”

Il risultato è lo stesso della partita disputata per la Coppa Italia Eccellenza ma la sfida si è rivelata più equilibrata nonostante il punteggio finale possa far pensare ad altro. Sui quattro gol siglati in tutto, la metà provengono da calci di rigore: nel primo tempo è arrivato quello del Rovato, passato in vantaggio con Codenotti, ad inizio della ripresa è invece Fenotti (su azione) a riequilibrare la sfida per la Bedizzolese. Il secondo rigore per il Rovato viene nuovamente battuto da Codenotti, che mette a segno una doppietta e porta il risultato sul 2 a 1. La Bedizzolese sfiora il pareggio con una conclusione di Paghera che si spegne di poco a lato. Chiude il match il Rovato con una ripartenza al 90’ di Lonardi: 3 a 1 è il punteggio finale.