Rovato in seconda posizione nel girone C di Eccellenza: mancano però 9 punti dal Lumezzane in vetta

Al comunale di Orzinuovi è andata in scena la tredicesima giornata del campionato Eccellenza, girone C. L’Orceana ha ospitato il Rovato, un match finito 2 a 0 per la formazione ospite. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Mangani, coadiuvato dagli assistenti Molino e Perrella.

Un primo tempo con qualche occasione da entrambi i lati ma i rispettivi attacchi non sono stati abbastanza cinici nel trasformale in rete. I due gol del Rovato sono arrivati nel corso del secondo tempo: al 52’ è Bonardi a portare in vantaggio la formazione ospite, insaccando sul primo palo. La partita però non si mette in discesa per il Rovato e la rete della tranquillità arriverà solo all’86’ grazie ad un gran gol di Guerini dalla distanza.

Dei 30 punti fin qui conquistati, ben 23 sono arrivati dagli scontri in trasferta e solo 7 derivano dagli incontri casalinghi per il Rovato. L’occasione giusta per sfatare il tabù arriva con la sfida alla Governolese, al momento ultima in classifica con due soli punti conquistati fino da ora.